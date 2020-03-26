«المركزي» الإماراتي يواصل تعزيز حيازته من الذهب والعملات الأجنبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

واصل المصرف المركزي في الإمارات تعزيز أصوله من احتياطيات السبائك الذهبية، فزاد من حجم أصوله الذهبية 5.66% بزيادة 301 مليون درهم خلال شهر فبراير/ شباط، ليصل إجمالي هذه الأصول إلى 5.615 مليار درهم.

واستناداً إلى هذه الإحصائيات فإن رصيد المصرف المركزي من الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية منذ عودة المصرف في العام 2015 إلى تكوين احتياطيات من المعدن الأصفر. وخلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ارتفعت الأصول الذهبية 38.8% بزيادة 1.571 مليار درهم.

ووفقاً لإحصائيات المصرف المركزي فإن رصيده من الذهب شهد ارتفاعاً متواصلاً خلال العامين الماضيين حيث بلغت 1.134 مليار درهم في نهاية العام 2018 وارتفعت إلى 1.25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2019 وصعدت إلى 2.7 مليار درهم في سبتمبر من العام ذاته قبل أن تصل إلى 4.04 مليار درهم في نهاية 2019.

وعلى صعيد الأصول في الأوراق المالية الأجنبية فقد واصل المركزي تنميتها منذ مطلع العام بزيادة قيمتها 8.779 مليار درهم في شهرين.

واتجه المركزي إلى تنمية حجم الاحتياطيات الأجنبية لديه منذ يونيو/ حزيران 2019، حيث صعد صافي الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة 7.8% (بزيادة 29.19 مليار درهم) وذلك من 373.811 مليار درهم نهاية يونيو 2019 إلى 403.123 مليار درهم بنهاية فبراير/ شباط 2020.