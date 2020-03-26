شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل توقعات هبوط حاد فى مستويات الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بفعل توقعات تشير إلى هبوط حاد فى مستويات الطلب العالمي جراء تفشي انتشار وباء فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع التاسع على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 23.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 24.25$، وسجل أعلى مستوي عند 24.63$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 26.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 27.40$ ، وسجل أعلى مستوي عند 27.72$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي.

يواجه الطلب العالمي أزمة هي الأسوأ على الإطلاق فى العصر الحديث ، حيث أقرت الحكومات فى معظم أنحاء دول العالم وقف السفر والرحلات وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

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لذلك تشير توقعات بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى انكماش مستويات الطلب العالمي على النفط بأكثر من 10 مليون برميل فى ظل الظروف الراهنة.

وقالت مؤسسة آي إتش أس ماركت أن الطلب على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا فى الربع الثاني من هذا العام ،الأمر الذي سوف يؤدي إلى اختلال غير مسبوق فى السوق.

ويواجه سوق النفط أيضا أزمة لا يقل تأثيرها عن التوقعات القاتمة للطلب ، حيث يستعد معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وانتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 20 آذار/مارس، فى تاسع زيادة أسبوعية على التوالي ،وأشارت توقعات الخبراء إلى ارتفاع بحوالي 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 456 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.