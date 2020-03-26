شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بمقدار 0.2% خلال شباط/فبراير ، أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.2 % ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بمقدار 1.1% من ارتفاع بمقدار 0.9%،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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