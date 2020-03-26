شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.96 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:10 مساءً, 26 مارس 2020 م المناطق - واس انخفض سعر نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.81 سنتًا أو بنسبة 2.96 % إلى 26.58 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.87 سنتًا أو بنسبة 3.55 % إلى 23.62 دولارًا أمريكيًا.

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