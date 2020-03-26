شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات " ترجع إلى الخلف " بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تواجه شركات صناعة السيارات العالمية تراجعا حادا في مبيعاتها خلال العام الحالي، بحسب تقديرات إحدى مؤسسات الاستشارات والدراسات الاقتصادية الدولية المرموقة، والتي خفضت توقعاتها لمبيعات السيارات في مختلف مناطق العالم.

وبحسب مؤسسة (آي.إتش.إس ماركيت) للاستشارات، فإنه من المحتمل تراجع مبيعات السيارات في العالم خلال العام الحالي بأكثر من 12% إلى 8. 78 مليون سيارة، وهو ما يقل بمقدار 10 ملايين سيارة مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في يناير الماضي.

وقال كولين كوشمان المحلل في مؤسسة (آي.إتش.إس): إنه "من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات العالمية ركودا غير مسبوق وشبه فوري للطلب خلال 2020. المخاطر تميل بشكل كبير نحو الغموض وبخاصة بمدى تراجع السوق وتقييم آفاق التعافي".

وخفضت (آي.إتش.إس) تقديراتها السابقة لمبيعات الشاحنات الخفيفة بمقدار2.4 مليون شاحنة في الولايات المتحدة و2.3 مليون شاحنة في الصين و1.9 مليون شاحنة في أوروبا خلال العام الحالي.