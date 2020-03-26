شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات " ترجع إلى الخلف " بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب مؤسسة (آي.إتش.إس ماركيت) للاستشارات، فإنه من المحتمل تراجع مبيعات السيارات في العالم خلال العام الحالي بأكثر من 12% إلى 8. 78 مليون سيارة، وهو ما يقل بمقدار 10 ملايين سيارة مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في يناير الماضي.
وقال كولين كوشمان المحلل في مؤسسة (آي.إتش.إس): إنه "من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات العالمية ركودا غير مسبوق وشبه فوري للطلب خلال 2020. المخاطر تميل بشكل كبير نحو الغموض وبخاصة بمدى تراجع السوق وتقييم آفاق التعافي".
وخفضت (آي.إتش.إس) تقديراتها السابقة لمبيعات الشاحنات الخفيفة بمقدار2.4 مليون شاحنة في الولايات المتحدة و2.3 مليون شاحنة في الصين و1.9 مليون شاحنة في أوروبا خلال العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات السيارات " ترجع إلى الخلف " بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.