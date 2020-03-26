شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض النفط والآمال منعقده على " التحفيز الأمريكي" والان نبدء بالتفاصيل
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 2.3 بالمئة إلى 26.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 3.2 بالمئة إلى 23.71 دولار للبرميل. والخامان القياسيان منخفضان بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام الجاري..
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.6 مليون برميل في أحدث أسبوع، بما يمثل زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.
وانخفضت إمدادات المنتجات، وهي مؤشر على الطلب الأمريكي، نحو عشرة بالمئة إلى 19.4 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة.
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