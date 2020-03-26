شكرا لقرائتكم خبر عن "تيسير" تطلق بوابة معلومات لخدمة قطاع الاعمال والان نبدء بالتفاصيل

قال أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور احمد المغامس ، أن "تيسير" تطلق بوابة "معلومات ومستجدات قطاع الأعمال خلال أزمة كورونا "، وتضم كل ما يحتاجه قطاع الأعمال من معلومات وبيانات، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع إمكانية رفع مقترحاتهم وتحدياتهم إلكترونياً الرابط | http://Covid19.ncc.gov.sa http://covid19.ncc.gov.sa/index.html

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