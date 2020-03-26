شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم كونستراكشون تحقق 121 مليون دولار أرباحا فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وسجلت زيادة بنسبة 26% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة (Consolidated Backlog) وزيادة بنسبة 30٪ في الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(EBITDA) في نهاية عام 2019".

كما حققت زيادة الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(EBITDA) بنسبة 29.5٪ لتبلغ 268.2 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 12.7٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 318.9 مليون دولار في نهاية العام المالي 2019

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن صافي الربح العائد على حقوق المساهمين بلغ 27.6 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2019 و121.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي 2019، بلغت قيمة النقد الصافي مبلغ 279.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019 ، كما بلغت قيمة التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي مبلغ 319.9 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019.

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وأشارت إلى زيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 25.8٪ مقارنة بالعام الماضي بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، كما زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 15.4٪ مقارنة بالعام الماضي إلى 8.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019.

وبلغت زيادة قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 51.1٪ مقارنة بالعام الماضي إلى 3.6 مليار دولار أمريكي، وزادت العقود الجديدة المجمعة بعد إضافة حصة 50 ٪ من مجموعة BESIX بنسبة 26.0٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.4 مليار دولار في 31 ديسمبر 2019، وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.8 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ وإضافة عقود جديدة بقيمة 3.3 مليار يورو في نهاية العام المالي 2019".

واقترح مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، توزيع أرباح 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد.