شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: كوفبك الكويتية تبقى إنتاج النفط عند 108 آلاف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) نواف الصباح أن الشركة تحافظ على إنتاجها من النفط بالرغم من التراجع في أسعار الخام والطلب العالمي على الطاقة.
ونقلت الوكالة عن الصباح قوله إن معدل إنتاج الشركة يبقى عند 108 آلاف برميل يوميا في المتوسط.
وتعمل كوفبك المملوكة للدولة خارج الكويت ولديها مشروعات تنقيب وإنتاج في 13 دولة، حسبما يفيد موقعها الإلكتروني.
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