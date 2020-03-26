شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر: 7.6مليار جنيه حصيلة شهادات الإدخار ذات عائد الـ 15% فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، إن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % بلغت خلال 4 أيام الماضية 7.6 مليار جنيه، وأضاف الأتربى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن الشهادات يمكن شراؤها من خلال مراكز الاتصال والإنترنت البنكي والبريد الإلكتروني.. داعيا المواطنين إلى عدم التكدس بمقرات وفروع البنك حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بالبنك.

وأكد رئيس بنك مصر أن الشهادة مستمرة لعدة أشهر ولا داعي للزحام ويمكن شراؤها في أي وقت.

والسبت الماضى، قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك المركزى أطلق عدة مبادرات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، لتشجيع الصناعة والاقتصاد مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه للصناعة بفائدة 10% و5%، بالإضافة إلى مبادرات المصانع المتعثرة، أما بعد ظهور وباء كورونا، فخفض البنك المركزى سعر الفائدة 3% لأول مرة على مدار تاريخ البنك، وذلك سيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد، خاصة وأن اقتصاد العالم كله يعاني بسبب الوباء، وسيظهر ذلك جلياً للشركات.

وأضاف رئيس بنك مصر، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on e، أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له تأثير جيد على عجز الموازنة، كما أن بنك مصر والبنك الأهلى استسمروا فى دفع فائدة 12% رغم أن ذلك سيؤثر على اقتصاد البنكين، كما أن البنكين سيطلقان شهادة بفائدة شهرية قيمتها 15%، في محاولة لمساعدة المواطنين فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المُستجد.