شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: المعدن النفيس هو الملاذ الآمن للاستثمار فى ظل تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رفيق العباسى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن المعدن النفيس"الذهب" يعتبر هو ملاذ الآمن للاستثمار حاليا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وقال العباسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن السوق المحلي يشهد هدوء تام في حركة البيع والشراء، مؤكدا التزام محلات القطاع بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"،والذي بدء تطبيقه أمس الأربعاء، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع .

وأشار إلى تباين أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم متأثرة بالتذبذب الذي تشهده بورصات الذهب العالمية مع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن سعر الجرام عيار 21 - الأوسع انتشارا في مصر- سجل 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 792 جنيها و797 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 726 جنيها و730 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 تراوح من 594 جنيها إلى 597 جنيها.

وتابع أن سعر جرام الذهب عيار 14 يتراوح بين 462 جنيها و465 جنيها، فيما يتراوح سعر الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات عيار 21 من 5544 جنيها إلى 5576 جنيها.

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من ناحية خرى، أشار العباسي إلى التوجه العالمي من جانب الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرون إلى بيع الأسهم مما تسبب في انخفاض في مؤشرات البورصات العالمية من أجل شراء الذهب مما دفع بعض الحكومات إلى اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لتخفيف من حدة الأثار السلبية الناتجة على البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الذهب التي تخضع لعدة عوامل أهمها عامل العرض والطلب في السوق المحلي وسعر الذهب بالبورصات العالمية وسعر صرف العملة أمام الدولار.

يذكر أن سعر الذهب عالميا قد ارتفع بنسبة 3% ، عقب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي لدعم الاقتصاد الذي تأثر سلبا جراء فيروس كورونا ، حيث ارتفعت سعر أوقية الذهب بنسبة 2 % لتصل إلى 1605 دولارات مسجلا بذلك أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.