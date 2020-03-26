شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.10% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.10% خاسراً 20.12 نقطة ليصل إلى مستوى 1802.88 نقطة، متأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 83 مليون سهم محققة ما قيمته 67.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1193 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.76%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 6.30%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.77%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.34%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9 مليون ورقة بقيمة 20.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.29%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة العربية للطيران، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة مستجدات الشؤون التجارية والعمليات، وكذلك تم مناقشة خطة العمل الحالية.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، لاعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 المزمع عرضه على الجمعية العمومية السنوية، والتوصية للجمعية العمومية بإقرار توزيع أرباح بواقع 3 فلس للسهم عن العام 2019، علاوة على التوصية للجمعية العمومية السنوية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.