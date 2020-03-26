شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الصعود بعد الموافقة على تحفيز اقتصادي ضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار خروج المستثمرين من مراكز شراء العملة الأمريكية ، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بتريليوني دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.0939$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0880 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0869$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.9% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسل مكاسب يومية منذ أواخر شهر شباط/فبراير الماضي ، بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية ، بعد إجراءات تحفيزية ضخمة فى الولايات المتحدة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 100.45 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

توقف اندفاع المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي ، فى ظل انحسار مخاوف نقص السيولة ، مع توالي إجراءات التحفيز الهائلة فى الولايات المتحدة ، لمواجهة آثار تفشي وباء فيروس كورونا.

تحسنت المعنويات بأسواق المال بفضل تلك الإجراءات ،وانتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية ، وحققت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مكاسب يوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بتريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ،وتم إرسال القانون لمجلس النواب ليصوت عليه غدا الجمعة.