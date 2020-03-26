شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحافظ على الإيجابية اللحظية– تحليل -26-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تحرك سعر النحاس خلال التداولات الأخيرة, إلا أن ثباته فوق مستوى 2.0760 يدعم الاتجاه التصحيحي الصاعد ليكرر بذلك الضغط على مستوى 1.2100 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 2.2960 ليختبر بذلك المقاومة الرئيسية والموضحة بالرسم المرفق.
خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر حاليا من الضغوط السلبية وليمنحه فرصة لتجميع عزم إيجابي جديد ليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0800 و 1.2500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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