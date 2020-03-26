شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم ايجابي– تحليل - 26-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر البلاتين أي من الأهداف التصحيحية الإيجابية نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي وليستقر بذلك قرب مستوى 726.00, نذكر بأن السيناريو الصاعد والمؤقت يعتمد على ثبات مستوى 710.00 ليشكل ذلك دعم أولي وليساهم باستئناف الارتفاع لحين الوصول نحو 790.00 خلال الفترة القريبة.

أما في حال هبوط السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيجدد سيطرة الميل الهابط والناتج عن تمركز التداولات بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, لنتوقع بذلك تكبده لخسائر إضافية بوصوله نحو 660.00 و 550.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات 710.00