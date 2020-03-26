الاقتصاد

الباوند مقابل الين يسجل بعص الأهداف-تحليل - 26-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  

لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس مستوى 133.38 محققا بذلك بعض الأهداف الإيجابية والناتجة عن خروجه من المسار الهابط, لا يعتبر الارتداد السلبي الحالي تهديدا على المسار الصاعد نظرا لتشكيل مستوى 129.20 لدعم جديد أمام التداولات الحالية.

 

لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد ولنشير إلى أهمية اختراق السعر للمتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 132.75 ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 134.50 و 135.30 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.20 و 132.75

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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