اليورو مقابل الين يقدم إغلاق إيجابي- تحليل - 26-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتأكيد سيطرة الميل الصاعد بابتعاده عن الدعم المستقر عند 119.80 لنلاحظ وصوله نحو الهدف الأول والمستقر عند 121.104, كذلك نشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليمنحه ذلك فرصة لاستئناف الهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 121.65 و 122.30 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 121.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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