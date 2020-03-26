شكرا لقرائتكم خبر عن "جولدمان ساكس" يتوقع انخفاض الطلب على النفط 10.5 مليون ب/ي والان نبدء بالتفاصيل

توقع بنك جولدمان ساكس انخفاض الطلب على النفط 10.5 مليون برميل يوميا في مارس، و18.7 مليون برميل يوميا في أبريل. ، مؤكدا أن عودة الأنشطة لطبيعتها ستصاحبها صدمة تضخمية نفطية كبيرة.

وقال أن إجراءات العزل العالمية ستؤدي إلى انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط، موضحا أن صدمة الطلب بهذا الحجم الهائل ستطغى على أي رد على صعيد الإمدادات بما في ذلك تجميد/خفض إنتاج دول أساسية في أوبك.

كما يتوقع على نحو متزايد مخاطر حيال انتعاش للأسعار أكثر قوة مقارنة مع ارتفاع في تصور أساسي مجددا إلى 40 دولارا لبرميل برنت بحلول الربع الرابع من 2020.