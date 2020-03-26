شكرا لقرائتكم خبر عن "جولدمان ساكس" يتوقع انخفاض الطلب على النفط 10.5 مليون ب/ي والان نبدء بالتفاصيل
وقال أن إجراءات العزل العالمية ستؤدي إلى انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط، موضحا أن صدمة الطلب بهذا الحجم الهائل ستطغى على أي رد على صعيد الإمدادات بما في ذلك تجميد/خفض إنتاج دول أساسية في أوبك.
كما يتوقع على نحو متزايد مخاطر حيال انتعاش للأسعار أكثر قوة مقارنة مع ارتفاع في تصور أساسي مجددا إلى 40 دولارا لبرميل برنت بحلول الربع الرابع من 2020.
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