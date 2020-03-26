شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بدعم «بوينج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترامب يتعهد بدعم «بوينج» تاريخ النشر: 26/03/2020 استمع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الثلاثاء إنه لن يدع صانع الطائرات بوينج ينهار نتيجة للتعطيلات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز «لن ندع بوينج تنهار. علينا أن نساعدهم مؤقتاً. لن يكون لفترة طويلة، بل مؤقتاً». وأضاف «وسيدفعون فائدة ومن المرجح أن يعطوا أسهماً في شركتهم لشعبنا، لدافعي الضرائب في بلدنا، لمواطنينا». (رويترز)

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