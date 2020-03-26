النفط ينخفض ومخاوف الطلب تحجب التحفيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار فيروس كورونا على حزمة أمريكية هائلة للتحفيز الاقتصادي من المنتظر إقرارها قريباً.

ونزل خام برنت 1.66% إلى 26.70 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار، وانخفض الخام الأمريكي 0.42% إلى 23.91 دولار بعد أن زاد إلى 25.24 دولار للبرميل.

وينخفض الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، في أنحاء العالم إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.

وعدل آي.إن.جي بالخفض أمس توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولاراً للبرميل من 33 دولاراً بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من السعودية وروسيا في إبريل/‏نيسان. ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 45% منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس/‏آذار.(وكالات)