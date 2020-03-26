الاقتصاد

النفط ينخفض ومخاوف الطلب تحجب التحفيز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض ومخاوف الطلب تحجب التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار فيروس على حزمة أمريكية هائلة للتحفيز الاقتصادي من المنتظر إقرارها قريباً.

ونزل خام برنت 1.66% إلى 26.70 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار، وانخفض الخام الأمريكي 0.42% إلى 23.91 دولار بعد أن زاد إلى 25.24 دولار للبرميل.

وينخفض الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، في أنحاء العالم إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.

وعدل آي.إن.جي بالخفض أمس توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولاراً للبرميل من 33 دولاراً بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من وروسيا في إبريل/‏نيسان. ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 45% منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس/‏آذار.(وكالات)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينخفض ومخاوف الطلب تحجب التحفيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا