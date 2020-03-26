شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.9730 ويضغط سلباً عليه الآن، ونعتقد بأن الفرص متاحة لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط، بدعم من تحرك السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، حيث يتواجد الهدف التالي عند 0.9626.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط متوقعاً على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9805.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9630 والمقاومة 0.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط