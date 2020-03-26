شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي يوم أمس ليكسر مستوى 0.5958 ويغلق الشمعة اليومية دونه، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليبتعد عن هذا المستوى، حيث أكمل تشكيل نموذج وتد صاعد تظهر ملامحه بالصورة، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.5786 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.5958 والثبات فوقه سيعيد تفعيل السيناريو التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.6097.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5786 والمقاومة 0.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط