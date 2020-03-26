شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي يوم أمس ليكسر مستوى 0.5958 ويغلق الشمعة اليومية دونه، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليبتعد عن هذا المستوى، حيث أكمل تشكيل نموذج وتد صاعد تظهر ملامحه بالصورة، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.5786 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.5958 والثبات فوقه سيعيد تفعيل السيناريو التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.6097.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5786 والمقاومة 0.6000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 26-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.