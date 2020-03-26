شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 29.00 يوم أمس لكنه عاد للثبات فوقه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، تدعمها الإشارة الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 31.55 كهدف تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 29.00 ثم 28.60 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويدفع السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 27.10 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.60 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد