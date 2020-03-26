شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 29.00 يوم أمس لكنه عاد للثبات فوقه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، تدعمها الإشارة الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 31.55 كهدف تالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 29.00 ثم 28.60 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويدفع السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 27.10 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.60 والمقاومة 32.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.