شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار ضيق – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ مساء يوم أمس، مستقراً فوق حاجز 25.00 دولار، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 27.65 ثم 28.60 بشكل رئيسي.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المقترح يشترط الثبات فوق مستوى 24.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 28.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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