شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة تداولات اليوم بسلبية ليختبر الدعم 14.17 ولا يزال فوقه، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة، بانتظار التوجه نحو 15.08 الذي يمثّل الهدف التصحيحي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 14.17 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الانخفاض على المدى القصير.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد