شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي ليختبر الدعم المحوري 1599.10 من جديد، يرافقه تخلّص مؤشر ستوكاستيك من العزم السلبي والاقتراب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز مستوى 1633.60 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1689.30 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1599.10 سيضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 1571.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1585.00 والمقاومة 1635.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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