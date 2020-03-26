شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.4264 وكسره ليغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه للتوجه نحو 1.4015 الذي يمثّل الهدف التصحيحي التالي.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط متوقعاً خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.4264 يعتبر المفتاح الإيجابي الأول للتخلص من الضغط السلبي الحالي والعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4130 والمقاومة 1.4330
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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