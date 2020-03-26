شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين دون مقاومة القناة الهابطة، ويبدأ اليوم تداولات اليوم بانخفاض ملحوظ مبتعداً عن هذه المقاومة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 109.06 مبدئياً.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 111.25 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 111.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط