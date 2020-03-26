شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.1830، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز حاجز المقاومة الذي تشكّل عند 1.1960 لتسهيل مهمة تحقيق الأهداف الإيجابية المنتظرة، والتي تبدأ عند 1.2093 وتمتد لتذهب بعيداً إلى 1.2305 بعد تجاوز المستوى السابق.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 1.1830 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.2000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.