شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.1830، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز حاجز المقاومة الذي تشكّل عند 1.1960 لتسهيل مهمة تحقيق الأهداف الإيجابية المنتظرة، والتي تبدأ عند 1.2093 وتمتد لتذهب بعيداً إلى 1.2305 بعد تجاوز المستوى السابق.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 1.1830 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد