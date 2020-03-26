شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الاختراق – تحليل - 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من تأكيد اختراق مستوى 1.0840 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ويبدأ اليوم بميل صاعد ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.0966، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض الذي تم قياسه من 1.1498 إلى 1.0637، مما يعني أن اختراقه سيمد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى 1.1067.

القناة الصاعدة تستمر بتنظيم التداولات اللحظية، مما يدعم فرص استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 1.0840 مطلوب لتحقيق الأهداف الإيجابية المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد