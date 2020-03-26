شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع آلية لإعفاء الوافدين من المقابل المالي وتمديد إقامتهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها على "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس الحالي وحتى 30 يونيو 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وأضافت مديرية الجوازات، أنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية الذين لم تُستغل تأشيراتهم خلال فترة تعليق الدخول والخروج مؤقتاً من وإلى المملكة، سيتم تمديد تأشيرات الخروج والعودة للوافدين من أصحاب المهن التجارية التي لم تستغل خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 20 مارس ، حيث سيتم التمديد لمدة 3 أشهر دون مقابل، وذلك آلياً من النظام دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

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وأوضحت أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين أصدروا تأشيرات خروج نهائي لعمالتهم وانتهت مدة صلاحية إقاماتهم فإنه بعد الانتهاء من التمديد آليا لفترة إقامات الوافدين الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل من "المهن التجارية" المنتهية إقاماتهم من 18 مارس وحتى 30 يونيو 2020؛ فإنه بإمكان أصحاب الأعمال إلغاء تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً عبر منصتي (أبشر أعمال ومقيم) لعمالتهم، دون مراجعة مقرات الجوازات.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.