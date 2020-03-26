شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات السيف توزع 15 فلساً للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صادقت الجمعية العمومية لشركة عقارات السيف خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% ما يعادل 15 فلسا للسهم الواحد بإجمالي 6.9 مليون دينار وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ووافقت الجمعية العمومية على تخصيص مبلغ 170 ألف دينار لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسئولية الإجتماعية للشركة، وترحيل 2.52 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم، بحسب بيان للبورصة.

وكشفت البيانات المالية الأولية للشركة في وقت سابق، عن الارتفاع في الأرباح السنوية لتصل إلى 10.93 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.91 مليون دينار خلال العام 2018.