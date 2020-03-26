شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بتلكو" تعتمد توزيع 45.7 مليون دينار على المساهمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 45.74 مليون دينار عن العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين المالي، بأن الأرباح التي سيتم توزيعها بواقع 27.5 فلس للسهم، بما نسبته 27.5% من رأس المال المدفوع (متضمناً الأرباح المرحلية البالغة 10 فلوس للسهم الواحد، والتي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2019).

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ووافقت الجمعية على تحويل مبلغ 230 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 4.69 مليون دينار إلى الأرباح المُستبقاه، فضلاً عن تحويل مبلغ 1.29 مليون دينار إلى التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

ووافقت الجمعية على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418 ألف دينار بحريني عن العام المالي 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 51.6 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 50.1 مليون دينار خلال العام 2018.