شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الكويتي يناقش حزم تحفيزية للاقتصاد منها تنشيط البورصة الأحد المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المرتقب أن يناقش مجلس الوزراء الكويتي يوم الأحد المقبل حزمة اقتصادية ومن ضمنها تنشيط البورصة، وذلك من جانب الحكومة تمهيداً لإعلانها رسمياً.

ومؤخراً، ناقش مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الكويتية في اجتماعاً طارئاً ورقة عمل تحفيزية لتنشيط الوضع الاقتصادي، وتم التوافق عليها بين الأعضاء، بحسب صحيفة "الجريدة.

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ولخص الاتحاد مطالبه في تحصين البورصة من تداعيات فيروس كورونا، خصوصاً بعد مرحلة التماسك التي وصلت إليها بعد سنوات طويلة منذ الأزمة المالية.

وشدد الاتحاد على أن الأزمة الحالية في ظل الشلل الاقتصادي الذي يشمل كل الأنشطة والجمود العام ستكون لها آثار سلبية كبيرة ما لم يتم تقديم حزمة مالية تحفيزية تضمن أداء اقتصادياً معقولاً أسوة بكل دول العالم.

وارتكزت مطالب الاتحاد على أن يكون التدخل مبنياً على أسس استثمارية وبأسلوب علمي مدروس يحافظ على المقدرات والمكاسب التي تحققت والتوازن الذي وصل إليه السوق وبات جاذباً للمستثمرين الأجانب.