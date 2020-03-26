شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج أذون خزانة حكومية بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم بورصة البحرين إدراج أذون خزينة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من غد الخميس الموافق 26 مارس الجاري، وتستحق في 24 يونيو سبتمبر المقبل.

وفي بيان آخر، ذكر مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية إصدار أذون الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 35 مليون دينار بحريني.

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وأوضح المركزي أن فترة استحقاق الأذون الجديدة لأجل 6 أشهر تبدأ فـي 29 مارس 2020 وتنتهي في 27 سبتمبر المقبل. وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذون 2.68% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذون الإصدار السابق بتاريخ 1 مارس 2020 حيث بلغت 2.47.%

وأضاف المركزي أن معدل سعر الخصم بلغ 98.665% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.555% علماً بأنه قد مت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

وكانت بورصة البحرين قررت في مطلع الشهر الجاري إدراج إصدار أذون خزانة بقيمة 70 مليون دينار بحريني لمدة 3 أشهر، بعائد 2.45%.