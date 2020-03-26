«تيسلا» تعتزم إعادة فتح مصنع نيويورك لتصنيع أجهزة التنفس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا»، عزمه إعادة فتح مصنع الشركة في نيويورك بأسرع وقت مسموح إنسانيا ليتسنى له البدء في تصنيع أجهزة التنفس لمرضى الكورونا.

وكانت شركة المعدات الطبية «ميديترونيك» أكدت بدء العمل مع «تيسلا» تحضيرا لإنتاج أجهزة تنفس في مصانعها لمواجهة الطلب المتنامي على المنتج في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا.

وتحث الحكومات حول العالم شركات صناعة السيارات على المشاركة في الجهود المبذولة لتوفير الإمدادات الكافية من أجهزة التنفس والمعدات الطبية التي يعاني العالم شح حقيقي فيها كشفته أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان ماسك أعلن الثلاثاء الماضي عن شراء أجهزة تنفس من الصين قدمها دعمًا للولايات المتحدة في حربها ضد كورونا.