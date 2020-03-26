شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «سلامة» يوصي بتوزيع 3 فلوس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3 فلوس للسهم وهو أول توزيع أرباح نقدية منذ طرح سلامة للاكتتاب العام. وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة الشركة: خلال عام 2019، قللنا من تعرضنا للأصول الخطرة وبدأنا عملية نقل المحفظة إلى الأصول النقدية المستقرة والمحافظ ذات العائد النقدي. وقد اضطرنا الوضع الحالي لوباء كوفيد19 أن نتخذ قرارات استثنائية وسط تصاعد التحديات. إن محافظنا الاستثمارية في مجال الرعاية الطبية والتأمينات على الحياة محصنة بشكل كبير من المخاطر من خلال معاهدات إعادة تأمين رصينة. وما زلنا إيجابيين ومتفائلين بشأن النمو الطويل الأمد لقطاع التكافل، ونواصل تقييم العديد من فرص النمو العضوي وغير العضوي.

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