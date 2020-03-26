شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء مع وزن المستثمرين للتحفيز وانتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لمؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس وسط وزن المستثمرين للتحفيز النقدية العالمية والتي تهدف لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان البيت الأبيض عن توصله لاتفاق مع زعماء مجلس الشيوخ حيال حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 2$ تريليون، وفي أوروبا يتجه قادة الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مالية خاصة بهم، ويأتي ذلك، في أعقاب خفض كبرى المصارف المركزية العالمية لأسعار الفائدة وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى بنك إنجلترا وبنك اليابان عن التوسع في برامج شراء الأصول.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والتي أعرب من خلالها عن كون الأطفال معرضون للإصابة بفيروس (COVID-19) أو ما يعرف إعلامياً بفيروس كورونا مثل باقي الأشخاص، موضحاً أنه التضامن العالمي لمواجهة هذا التهديد الخطير وأنه على العالم الاستعداد لإجراءات أكثر شدة لمواجهة الفيروس التاجي.

كما تطرق المدير العام للمنظمة غيبريسوس إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات والسفر بالإضافة إلى تتبع الحالات المصابة ورصدها، مضيفاً أنه يجب أيضا حماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 417 ألف ولقي 18,589 شخص مصرعهم في 196 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 2.24% ليخسر 31.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,392.77، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 3.80% ليخسر هو الأخر 743.34 نقطة ويصل إلى المستوى 18,803.29.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.36% ليربح 13.45 نقطة ويصل إلى المستوى 3,735.97، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 6.02 نقطة ويصل إلى المستوى 2,787.61.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.37% ليخسر 87.05 نقطة ويصل إلى المستوى 23,440.14، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.90% ليربح 15.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,720.07.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 4.44% ليربح 410.94 نقطة ويصل إلى المستوى 9,675.32، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 2.74% ليربح هو الأخر 137.04 نقطة ويصل إلى المستوى 5,135.10.