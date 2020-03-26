شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: تكالب المواطنين على شراء الليمون يرفع سعره لـ15 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن معروض الخضراوات فى الأسواق أكبر من حجم طلب المستهلكين فى الفترة الحالية، لافتا إلى عدم نقص أى من أنواع المحاصيل فى السوق خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يدفع فى ثبات واستقرار العدد الأكبر من المحاصيل السلعية فى مصر.

وأضاف لـ"الخليج 365": لا يوجد أزمة فى أى محصول ولا داعى لتكالب الناس على الشراء، لأن ما كنا نصدره حاليا أصبح متاحا بالسوق المحلى لتوقف حركة التصدير، وهو ما يجعل المعروض أكبر، لكن سوكيات المواطنين واللجوء إلى التخزين رغم توافر المحاصيل أدى إلى ارتفاع سعر الليمون إلى 13-15 جنيها فى سوق الجملة، وكذلك ارتفاع الطماطم إلى 5 جنيهات.

وتابع النجيب، أن بيع كيلو الطماطم بسعر 10 جنيهات فى بعض الأسواق هو أمر مرفوض، لأن هذا السعر مبالغ فيه جدا، وسعر الطماطم كان ارتفع أمس لكنه عاد للتراجع مرة أخرى، مؤكدا أن سوق العبور يعمل بكامل طاقته وبه معروض يكفى كافة الاحتياجات.

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واستطرد نجيب، " سعر الليمون ارتفع إلى هذا الحد بسبب شراءه بكيمات كبيرة من قبل المواطنين، فعدد السيارات الملاكى التى زارت سوق العبور الأربعاء 25 مارس فاق عدد تجار الجملة.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن محاصيل "البصل والبسلة والجزر والفاصوليا والباذنجان وغيرها" متاحة وبكميات كبيرة، وكذلك أسواق التجزئة فى كافة مناطق القاهرة الكبرى متاح بها كافة المحاصيل.

وكشف أن أيمن حسام مساعد وزير التموين وكذلك مباحث التموين زارت سوق العبور للوقوف على سير العمل ومدى توافر كافة المحاصيل.