شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقلص بعضاً من مكاسبه – تحليل صباحي – 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لأعلى مستوى له في آخر جلساته عند 6,401.82، ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على مكاسب طفيفة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.24% بما يعادل 14.991 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6,779.43، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 5,959.69 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,959.69 ومستوى المقاومة 6,779.43. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 79 عدد أسهم الشركات الخاسرة 113 عدد أسهم الشركات الثابتة 3 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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