ساب تكافل يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 26-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ساب تكافل (8080) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.87% بما يعادل 1.26 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
أمام السهم فرصة جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 14.10، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 16.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 15.00.
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