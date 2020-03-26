شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة تكافل لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جزيرة تكافل (8012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد سجل في نهايتها خسائر بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.04 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.00، ليستهدف مستوى الدعم 13.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 16.00.