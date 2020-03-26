أمانة للتأمين يدخل بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 26-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أمانة للتأمين (8310) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 9.82% بما يعادل 0.93 نقطة، ليقترب السهم بهذا الارتفاع من اختبار خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 9.85، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 11.14.
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