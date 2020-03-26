شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم وفرة (2100) على عدم تغيير، في جلسة اتسمت بالتذبذب ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 11.00، طيلة ثبات المقاومة 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 13.00.
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