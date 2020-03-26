كيمانول يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 26-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) قليلاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.50% بما يعادل 0.03 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم كمحاولة منه لتعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات وبمحاذاة خط ميل على المدى البعيد، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6.80، ليستهدف مستوى الدعم 5.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5.50 ومستوى المقاومة 6.80.
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