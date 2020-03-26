شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم العالمية (8280) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 1.38 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.26، ليستهدف مستوى الدعم 11.14. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 16.26.

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