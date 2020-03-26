شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الوطنية (8300) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 24.32، ليرتد السهم منه انخفاضاً ويحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -1.36% بما يعادل -0.30 نقطة، وذلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، ولكن بالرغم من انخفاض السهم إلا انه يؤكد بهذا الإغلاق خروجه من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى البعيد، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 27.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 24.98.