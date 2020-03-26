شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سبكيم العالمية (2310) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستسلم السهم للضغط السلبي مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -4.99% بما يعادل -0.16 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.08، ليستهدف مستوى الدعم 11.04 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.04 ومستوى المقاومة 13.08.