شكرا لقرائتكم خبر عن سدافكو يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سدافكو (2270) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.20% بما يعادل -4.00 نقطة، ووسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 130.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم 115.00 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 115.00 ومستوى المقاومة 130.00.