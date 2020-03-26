شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع بدعم من توقعات الطلب من صناعة الإيثانول الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء مدعومة بالتوقعات في الأسواق بشأن قوة الطلب من شركات صناعة الإيثانول في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية بأن صناعة الإيثانول سوف تعزز الطلب على الذرة لصناعة الوقود الحيوي مما يدعم بدوره أسعار السلعة الزراعية.

ويقترب منتجو الإيثانول في الولايات المتحدة من إنتاج ملياري جالون من الوقود الحيوي بنهاية الأسبوع الجاري. Advertisements

كما انتعش الذرة بجانب مختلف السلع الزراعية في بورصة شيكاغو بالتزامن مع التفاؤل حيال قرب تمرير حزمة التحفيز المالي الضخمة عبر الكونجرس الأمريكي.

كان البيت الأبيض قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع مجلس الشيوخ بشأن حزمة تحفيز بتريليوني دولار تعد أكبر حزمة إنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وسوف توجه هذه الحزمة المالية نحو دعم عدة صناعات وقطاعات في الاقتصاد الأمريكي المتضرر من انتشار الفيروس.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% إلى 3.48 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 3.52 دولار وأقل سعر عند 3.45 دولار.

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